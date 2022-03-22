Başkan Şaltu’dan 14 Mart kutlaması

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Tıp Bayramı nedeniyle beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ile birlikte Alaca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastane yönetimi ve doktorlarla görüşen Başkan Şaltu, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



(Haber Merkezi)

