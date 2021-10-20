Başkan Şaltu muhtarlarla buluştu

Ata Park Düğün Salonu’nda önceki gün düzenlenen yemeğe Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, CHP İlçe Başkanı İsmail Çimen, İl Genel Meclis Üyeleri Abdurrahman Karagöz, Dursun Kaya, Nazım Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Emniyet Müdür V. Anıl Kırıkcı, Şehit Aileleri ve Gazilar Derneği Başkanı Zeki Dilmen ve muhtarlar katıldı.



Düzenlenen programda konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Gıyasettin Yılmaz, muhtarların mesai saati gözetmeksizin vatandaşlara hizmet sunmaya devam ettiklerini belirterek, “Muhtarlarımıza hizmetlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ise, muhtarların önemli bir görev icra ettiğini belirterek, bu özel günde muhtarlarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İlçe Kaymakamı Aytemür ise, her zaman muhtarların yanlarında olduklarını ifade ederek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

(Uğur GÖRKEM)