Başkan Şaltu, kaldırım çalışmalarını inceledi
Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, kaldırım ve kilittaşı çalışmalarını yerinde inceledi.
Alaca 08.09.2021, 17:41
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Bilindiği üzere Alaca Belediyesi, kilittaşı çalışmalarının 2021 yılı ilk etabını tamamlamıştı. İkinci etap için ise çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediye ekipleri, kaldırımların ise düzenlenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Şaltu, çalışmaları yerinde incelerken çevre sakinleriyle de sohbet ediyor. Yapılan çalışmaları anlatan Başkan Şaltu, vatandaşların taleplerini de dinlemeyi ihmal etmiyor. (Haber Merkezi)
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