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Başkan Şaltu ile Alaca’yı konuştular

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, ilçeye yapılacak olan hizmetleri istişare etti.

Alaca 11.06.2021, 19:58
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Başkan Şaltu ile Alaca’yı konuştular

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, TBMM’de biraraya geldi. 
Başkan Şaltu, Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve İl Başkanı Ahlatcı ile birlikte Alaca için yapılacak hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
(Haber Merkezi)
 

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