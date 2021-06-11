Başkan Şaltu ile Alaca’yı konuştular

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, TBMM’de biraraya geldi.

Başkan Şaltu, Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve İl Başkanı Ahlatcı ile birlikte Alaca için yapılacak hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

(Haber Merkezi)

