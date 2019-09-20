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Barış için pedal çevirdiler

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, barış için pedal çevirdi.

Barış için pedal çevirdiler

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, barış için pedal çevirdi.

20 Eylül 2019 Cuma 21:35
Barış için pedal çevirdiler

Milattan önce 13. yüzyılda Mısır ve Hitit Uygarlıkları arasında, Kadeş Savaşı’nı sona erdirmek için imzalanan ve tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması’na dikkat çekmek adına Avni Çelik Alaca Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Betül Ağaoğlu’nun girişimleri ile kurum içi etkinlik düzenlendi. Alaca’ya yaklaşık 48 km mesafede bulunan Hattuşa Antik Kenti’ne (Boğazkale) yapılan ziyarette hem Hitit Uygarlığı’nın tarih sahnesinden ayrılırken geride bıraktıkları eserler yerinde görüldü hem de öğretim elemanları barış için pedal çevirdiler.

Konuyla ilgili MYO’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülke içinde ve dünyada barışa çok ihtiyaç duyduğumuz, insanların sadece diğer insanlarla değil aynı zamanda doğayla da barışık yaşayabilmeleri özlemi çektiği günümüz şartlarında kurum olarak bir farkındalık yaratmak için emek harcayan Öğr. Gör. Betül Ağaoğlu’na ve tüm kurum personelimize teşekkürü borç biliriz.”

(Haber Merkezi)

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