Aysel Coşkun vefat etti
Alaca’nın tanınmış işadamlarından merhum Halim Coşkun’un eşi, Kaleli Şirketler Grubu Sahibi Selahattin Kaleli’nin kardeşi, Dr. Vahit Demiran’ın kayınvalidesi, Ayla Coşkun, Ayşe Demiran, Burhan Murat Coşkun ve merhum Mustafa Coşkun’un anneleri Aysel Coşkun dün akşam 23.00’de hayatını kaybetti.
Alaca 20.07.2022, 11:45
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Aysel Coşkun, geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara İbni Sina Hastanesi’nde bir süredir tedavi görüyordu. Merhumenin cenazesi yarın (21 Temmuz 2022 Perşembe) Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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