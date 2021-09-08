Ayçiçeğinde hasat devam ediyor

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöver kontrollerinin ürün kaybını minimumda tutmak için olduğunu belirterek, hem biçerdöver operatörlerini hem de çiftçileri bu konuyla ilgili bilgilendirdiklerini ifade etti.



Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hasat zamanı çok önemlidir. Geç hasat dane dökülmesine sebep olurken erken hasat ise depolamada çok büyük sıkıntılara yol açar.

Hasat zamanı tablanın, gövdenin ve yaprakların tamamen kahverengi renge dönüşmüş olması ve tanedeki nem oranının % 9-10'a düşmesi gereklidir.

Çünkü ayçiçeği yağlı tohuma sahip olduğu için yüksek nemde depolandığında, taneler kısa zamanda kızışır ve bozulur. Bu nedenle hasatta tane neminin % 10'un altında olması son derece önemlidir” denildi. (Haber Merkezi)

