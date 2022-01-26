“Aşka Erenler”e Alaca’da alkış

Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda sahnelenen oyunu Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, bazı daire müdürleri ile tiyatro severler izledi. Geçtiğimiz aylarda kurulan tiyatro kulübünün yazdığı ve Yunus Emre’nin hayatını konu alan “Aşka Erenler” isimli oyun izleyenlerden büyük alkış aldı.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, “Aşka Erenler” isimli tiyatro oyununu beğeni ile izlediklerini belirterek, tiyatro oyuncularına çeşitli hediyeler takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

