“Aşka Erenler”e Alaca’da alkış
Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü’nce hazırlanan “Aşka Erenler” isimli Alaca'da tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.
Alaca 26.01.2022, 18:12
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Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda sahnelenen oyunu Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, bazı daire müdürleri ile tiyatro severler izledi. Geçtiğimiz aylarda kurulan tiyatro kulübünün yazdığı ve Yunus Emre’nin hayatını konu alan “Aşka Erenler” isimli oyun izleyenlerden büyük alkış aldı.
Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, “Aşka Erenler” isimli tiyatro oyununu beğeni ile izlediklerini belirterek, tiyatro oyuncularına çeşitli hediyeler takdim etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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