Araç tarlaya girdi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Çorum-Alaca Karayolu’nda meydana geldi. S.G., (56) isimli kişinin yönetimindeki araç Alaca’dan Çorum istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan tarlaya girmesi sonucu kaza yaptı.

Kazada araç sürüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.G., (52) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)