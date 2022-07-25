Amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi
Çorum'un Alaca ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.
Alaca 25.07.2022, 00:12
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Bahçeli köyünde köpeğini darbettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu amcasının oğlu M.D. (36) tarafından silahla öldürülen Hacı D'nin (30) cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından köye getirildi.
Hacı D'nin cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bahçeli köyünde iki gün önce, amca çocukları arasında bir köpeğin darbedilmesi nedeniyle tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine M.D. silahla Hacı D'yi yaralamıştı. Hacı D. ambulansla Alaca Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirmiş, jandarma ekiplerince yakalanan M.D. ise mahkemece tutuklanmıştı.
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