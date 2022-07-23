Amca oğulları arasındaki kavgada bir kişi silahla öldürüldü
Çorum'un Alaca ilçesinde, amca çocukları arasında köpeğin darbedilmesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alaca 23.07.2022, 00:37 23.07.2022, 00:39
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Bahçeli köyünde Hacı D'nin (30), amcasının oğlu M.D'ye (26) ait köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, silahla ateş ederek Hacı D'yi yaraladı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Hacı D'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.
Jandarma, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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