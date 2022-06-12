Ali Kınık mest etti
Alaca Belediyesi, yaz konserleri etkinliği kapsamında sevilen sanatçı Ali Kınık ilçe halkıyla buluşturdu.
Alaca 12.06.2022, 19:08
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Ali Kınık hayranları Alaca Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç doldururken, birbirinden güzel türküler seslendiren ünlü sanatçıya konser sonunda ise Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu tarafından hediye takdim edildi.
Konseri Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik başta olmak üzere ünlü sanatçının hayranı olan yüzlerce ülkücü de tüm ilçelerden konsere akın etti.
Başkan Şaltu, yoğun katılım sağlayarak Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran tüm Çorumlulara teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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