Albay Kabakcı’dan Alaca çıkarması

Mehmetçik Vakfı Karadeniz Bölge Temsilcisi Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı, Alaca’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Beraberinde Alaca Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen ile birlikte ilk olarak Kaymakam Kürşad Atak’ı ziyaret eden Hüseyin Rahmi Kabakcı, ardından ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu ziyaret etti.

Alacahöyük’te bulunan Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu’nu ziyaret eden Emekli Albay Kabakcı, Şehit Halil İbrahim Aygül’ün ailesine ziyarette bulundu. Son olarak da Alaca Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret eden Kabakcı, burada şehit yakınları ve gazilerle biraraya geldi.



(Haber Merkezi)

