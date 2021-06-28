Alacayı dolu vurdu, çiftçi perişan oldu

Çorum'un Alaca İlçesi’nin Kızıllı Köyü ve çevresi de dolunun büyük darbesini aldı. Dolu yağışı ve sel baskınları, Kızıllı Köyü’nde sebze, meyve ve tahıllara zarar verdi.

Kızıllı'daki afetin boyutları ürkütücü boyutta olurken, Alaca İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de olayın hemen ardından arazilerde inceleme yaptı.

Emekleri boşa çıkan köy halkı ise büyük bir üzüntü içerisinde.

(Haber Merkezi)

