Alaca’ya yeni itfaiye aracı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın girişimleri ile kazandırılan itfaiye aracının teslimi önceki gün düzenlenen törenle yapıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı önceki gün Alaca’ya giderek yeni itfaiye aracını Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’ya teslim etti.

Alaca Belediye Başkanı Şaltu, ilçelerine kazandırılan yeni araç için Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı’ya ilçe halkı adına teşekkürlerini iletti. Ceylan ve Ahlatcı da anahtarını teslim ettikleri Başkan Şaltu ile birlikte iftaiye aracına binerek inceledi.

(Volkan SINAYUÇ)