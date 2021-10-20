Alaca’ya soğan eleme ve paketleme tesisi kuruluyor

Alaca Belediyesi, Alaca'nın ekonomisini canlandırmak, ürettiği ürünlerin pazar payını arttırmak, daha kaliteli ürün elde etmek ve bölge çiftçisine örnek olmak amacıyla hazırlamış olduğu “Üreten, gelişen ve büyüyen Alaca” başlıklı projesiyle Alaca'ya saatte 5 ila 10 ton, 1 ile 30 kg arası otomatik soğan çuvalı paketlemesi yapabilen bir tesis için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan %50 hibe almaya hak kazandı.

Projenin imza töreni Alaca Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. İmza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Etem Şahin katıldı. Proje, 15 ay içerisinde tamamlanarak Alaca'da yeni bir soğan eleme ve paketleme tesisi kurulacak.

Soğan üreticileri arasında kooperatifleşme sağlanacak ve sürekli eğitim merkezi ile birlikte Alaca'nın çiftçilerine bilinçli tarım için eğitimler düzenlenecek. Projenin bütçesi 2 milyon 456 bin 670 TL olup, %50’si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan hibeyle karşılanacak. Projenin sahibi Alaca Belediyesi olurken, projenin ortakları ise Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Ticaret ve Sanayi Odası.

(Haber Merkezi)

