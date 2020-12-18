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Alaca’ya modern süt üretim çiftliği

Alaca hayvancılığına katkı sağlayacak işletme için imzalar atıldı

Alaca 18.12.2020, 21:55
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Alaca’ya modern süt üretim çiftliği

Alaca hayvancılığına katkı sağlayacak işletme için imzalar atıldı

Alaca’da 1.8 milyon TL'lik yüzde 65 hibeli süt çiftliği kurulacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ile Aslan Proje Mühendislik Şirketi Sahibi Eyüp Arslan, Proje ve İnşaat yapımını üstlendikleri Murat Şahan’a ait yaklaşık 1.8 milyon bedelinde yüzde 65 hibeli süt üretim çiftliğinin sözleşmesine imza attılar.

Aslan Proje Mühendislik Şirketi Sahibi Eyüp Arslan, “Murat kardeşime hayırlı olsun. Alaca hayvancılığına katkı sağlayacak modern bir işletme olacak inşallah” dedi.

(Haber Merkezi)

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