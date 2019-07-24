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Alaca’ya çocuklar için tekerlekli sandalye geldi

Alaca Engelliler Derneği’ne hayırseverler tarafından finanse edilen çocuk tekerlekli sandalyeler ulaştırıldı.

Alaca’ya çocuklar için tekerlekli sandalye geldi

Alaca Engelliler Derneği’ne hayırseverler tarafından finanse edilen çocuk tekerlekli sandalyeler ulaştırıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:28
Alaca’ya çocuklar için tekerlekli sandalye geldi

Bugüne kadar yüzlerce kişiye yaptığı bağışlarla bir çok kez haberlere konu olan Alaca Engelliler Derneği’nin hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Şimdiye kadar Alaca, Çorum, Yozgat, Sorgun Sungurlu ve çevre ilçelere tekerlekli sandalye bağışında bulunan Alaca Engelliler Derneği, sandalye hediye etmeye, çocukları, yaşlıları, göçmen Suriyelileri, çadırlarda yaşayan işçileri ve derneğin kapısını çalan herkesi sevindirmeye devam ediyor. Alaca Engelliler Derneği, hastanelere ve okullara da sandalye hediye etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Uzun vadeli ve kalıcı hayır yapmak isteyen hayırseverlerin tekerlekli sandalyeyi tercih ettiklerini dile getiren Alaca Engelliler Derneği yetkilileri, bu hayırlı işlere köprü olduklarının altını çizdi.

Dernek Başkanı Ahmet Görür, “Akülü sandalyelerin özel bir tamircisi olmadığı ve bu nedenle akülü aracı bozulan engellilerin çok sıkıntı çektiklerini yaşayarak gördüğümüzden bunun çözümü için dernek bünyesinde bir tamir atölyesi kurduk. Kendileri de engelli olan iki ustamızla hizmet veriyoruz. Engellileri sevindirmenin mutluluğunu yaşarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, yardımcı olan, derneğimizin çorbasında tuzu olan bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

(Mehmet DALAR)

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