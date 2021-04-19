Alaca’ya atanan pratisyen hekimler göreve başladı

Alaca Devlet Hastanesi’ne yeni atanan pratisyen hekimler Dr. Mustafa Şanlı, Dr. Mehmet Fatih Bilgi ve Dr. İbrahim Işıkman hasta kabulüne başladı.

Alaca Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre yeni gelen acil hekimlerinin hasta kabulüne başladığı ve vatandaşların randevularını alabilecekleri ifade edildi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti verme arzusu içinde olduklarını ifade eden hastane yönetimi, yeni atanan pratisyen hekimlerle birlikte kadrolarının daha da güçlendiğini ifade etti.

(Uğur GÖRKEM)

