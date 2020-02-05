Alaca’ya 1 milyonluk otobüs

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan, CHP İlçe Başkanı İsmail Çimen, MHP İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşgun, İlçe Müftüsü Fatih Kaya, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İdlib’te şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise konuşmasında “8 vatan avlarımızı kaybettik. Allah bir daha böyle acılar yaratmasın. Yapılan hizmetler Alacamız için yeterli değil ama bu bir başlangıçtır. Alaca ile gurur duyuyorum” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Kavuncu, “Açılışını yaptığımız otobüsler Alaca'ya hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ise konuşmasında Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı ve özgürlüğü için binlerce şehit verdiğini hatırlatarak “Her Türk evlâdı şehit olmak için amasız lakinsiz tereddüt etmeden her zaman hazırdır. Rabbim ordumuza ve askeri birliklerimize güç kuvvet versin. İnşallah Cumhurbaşkanımızın başkanlığında MHP Lideri Devlet Bahçeli ve MHP’nin desteğiyle ülkemiz 2023 hedeflerine ilerliyor. Dünya, 2023’ün Türk yılı olacak olduğunu biliyor. Bu yüzden sancılı bir süreç geçiriyoruz. Bunun için Libya’da, Suriyedeyiz. Bunun için dünyanın her yerinde olacağız. Biz Osmanlı’nın devamıyız. Bizim buradaki soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın zülüm çekmesine gönlümüz razı olmaz. Onun için hizmetlerimiz devam edecek. Otobüslerimiz Alaca’ya hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

İdlib’te şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise “Terör belasıyla 40 yıldır mücadele ediyoruz. Bu topraklarda terör unsurları yok olana kadar mücadelemiz devam edecek. Birileri terör destekçileriyle kol kola gezmeye devam etsinler.CHP genel Başkanı tüm dünya Doğu Akdeniz’de niye biz yokuz diyordu. Biz Doğu Akdeniz’e gittik Libya’ya asker gönderdik, niye ordasınız diyor. Sabah ayrı, akşam ayrı konuşuyor. Terör destekçisi partiyle omuz omuza devam ediyorlar. Milletimiz bu bayrak, ezan için her zaman can vermeye hazırdır” şeklinde konuştu.

Alaca’ya daha önce 1 Milyon TL değerinde itfaiye aracının kazandırıldığına değinen Ahmet Sami Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkanımız bize gelip otobüs almamız lazım dedi. Bizde aldık. Hayırlı olsun. Daha önce 1 Milyon değerinde itfaiye aracı getirmiştik. Bu gün iki otobüsümüz 1 Milyon değerindedir. Alaca’ya hayvancılık organize sanayi sözümüz vardı. İkinci ÇED raporu da tamamlandı. İnşallah 2200 dönümlük bir arazide Hayvancılık OSB’yi ilçeye kazandıracağız. Alaca’nın yıllardır özemi olan Koçhisar Barajı’nı yine bu dönemde bitirip sulamaya açtık. Toplulaştırmayı Alaca’da tamamen bitirdik. Alaca’da daha yapacak çok işimiz var”

(Volkan SINAYUÇ)