Alaca’nın yeni kaymakamı Aytemür görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mardin Derik Kaymakamlığı görevini yaptığı sırada 28 Ağustos 2021 tarihinde Alaca’ya atanan Hicabi Aytemür önceki gün ilçeye gelerek görevine başladı.

Yaklaşık 2 senedir Alaca Kaymakamlığı görevini sürdüren Kürşad Atak ise kararname ile Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atanmıştı.

HİCABİ AYTEMÜR KİMDİR?

Eğitim hayatına Bayburt’ta başlayan ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Aytemür, İŞKUR’da görev yaptıktan sonra 1 yıl süreyle Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak 2021’de Çanakkale Kaymakam adayı olan ve İngiltere’deki stajı sonrası 101.Dönem Kaymakamlık Kursu’nu da bitirerek mülki idare amirliğine başlayan Aytemür, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Aytemür, Alaca’ya atanmadan önce de Kırşehir/Akpınar, Sivas Gürün, Erzincan/İliç ve Derik’te görev yaptı.

(Süleyman ERDEN)

