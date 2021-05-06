Alaca’nın yeni hükümet konağı faaliyete başladı
Çorum'un Alaca İlçesi'nde yeni yapılan hükümet konağının tüm eksikleri tamamlandı.
Alaca 06.05.2021, 22:06
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Alaca Kaymakamı Kürşad Atak ve kaymakamlık personeli yeni hükümet konağında hizmet vermeye başladı.
Bilindiği gibi yıllardır gündemde olan Alaca’nın eski hükümet binası yıkılarak yerine yenisi yapılmıştı. Binanın iç tefrişatı ile bahçe düzenlemesi ve temizliği de de tamamlanarak faaliyete geçti.
(Nurdan AKBAŞ)
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