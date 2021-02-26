Alaca’nın turizmini canlandıracak proje

Alaca Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ve proje ortaklarının temsilcileri katıldı.

Proje, 2011 yılında Hititler'in göç ve ticaret yollarının GPS yardımı ile güzergahlarının çıkartılması sonucu ortaya çıkan Hitit Yolu bisiklet ve yürüyüş yolları parkurlarının ulusal ve uluslararası alanda daha iyi anlatılmasını sağlayarak ilçenin ve bölgenin ekonomisine olan katkısının artırılması için gerekli eylemlerin belirlenerek bir plan oluşturmasını kapsıyor.

Eylem planı çerçevesinde, Stonehenge, MachuPicchu, Mısır Pramidleri, Roma gibi tarihe yön vermiş önemli yerleşim yerleri ve eserlerin tanıtım faaliyetleri incelenerek, benzer örneklerin Hitit Yolunda uygulanmasını sağlayacak bir plan ortaya çıkarılacak. Eylem planı hazırlanırken, yazılı/görsel medyanın yanı sıra dijital medyanın da etkisi analiz edilerek planlanacak bütçe bu alanlara ayrılarak kaynakların etkin kullanılması da sağlanacak.

Diğer taraftan hazırlanacak eylem planı bölgede ki konaklama ve diğer alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesine ve tespit edilen ihtiyaçların hangi sürelerde faaliyette olması gerektiğini gösteren bir yol haritası niteliği de taşıyacak. Eylem planı Çorum ili sınırları içerisinde bulunan Alaca, Boğazkale ve Ortaköy ilçelerini kapsayacak. Üç ilçenin ortak akılla üreteceği eylem planı bu bölgedeki ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi açısından da oldukça önemli.

(Haber Merkezi)