Alaca’nın gelişim stratejisi için anket

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Alaca Belediyesi’nin yararlanıcısı olduğu “Alaca İlçesi Gelişim Stratejileri Raporunun Hazırlanması” projesi için internet ortamında anket gerçekleştiriliyor.

Araştırmanın amacı Alaca ilçesinin gelişmesi ve kalkınmasına hizmet edecek fikir ve faaliyetlerin belirlenmesi. Ankete katılım yaklaşık 10 dakika sürüyor. Gönüllülük esasıyla verilecek yanıtların doğruluğu, hazırlanacak olan “Alaca İlçe Gelişim Stratejisi” belgesinin sağlıklı ve başarılı olması açısından son derece önemli. Elde edilen verilerin kişisel bilgileri içermeden yalnızca araştırma amaçlı kullanılacağının altı çizildi.

(Haber Merkezi)

