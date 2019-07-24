“Alaca’nın en güzel vadisi sular altında kalacak”

Söz konusu proje için Alaca’ya bağlı Dereyazıcı Köyü’nde DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen ve çevrede bulunan dört köyün sular altında kalmasına neden olacak olan “Cemilbey Barajı ve Sulaması, IIA Grubu Taş Ocağı, Kırma-Yıkama-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali Projesi”ne ilişkin ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Birol Sayın, Hidromark Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Dilara Löker ve Hidromark Mühendislik’ten Tuncay Yaylalı katıldı.

Toplantı öncesinde bölge halkına dağıtılan broşürde projenin sulama amaçlı olduğu, 4 yıl içerisinde bitmesi ve 50 yıl ömrünün olmasının planlandığı belirtildi. Bununla birlikte broşürün “Çevresel etkiler ve buna karşı alınacak önlemler” kısmında barajın yapılacağı bölgedeki köylerin sular altında kalacağına ilişkin herhangi bir madde bulunmaması dikkat çekti.

Toplantıda söz alan köylüler söz konusu proje ile yaşam alanların yok edileceğini, projeyi kesinlikle istemediklerini belirtti. Toplantıya katılan Dereyazıcı köyünden inşaat mühendisi Köksal Şahin, köyde okuma-yazma oranının yüksek olduğunu, pek çok farklı meslek alanında insan yetiştiğini belirterek “Gelip de ‘Bu köy sular altında bırakılacak ve buraya baraj yapılacak’ dendiği zaman insanların bu duruma karşı çıkıp sesini çıkartması son derece normaldir” dedi.

Bölgenin bir mikroklima iklim alanı olduğunu ve kendine has bir ekosistemi olduğunu belirten Şahin şunları söyledi:

“Başta kelebekleri olmakla beraber onlarca çeşit hayvan ve bitki var bu bölgede. Ek olarak Hititlerden kalma 4 bin yıllık bir tarihin üzerine oturmaktadır bu köy. Kaldı ki buradaki okulun yan tarafında gördüğünüz levhada aynı zamanda da 16 kilometrelik bir yürüyüş, trekking parkuru var. Alaca’nın içerisindeki Alaca’nın en güzel vadisinin olduğu köy burası. Bu köyde bu vadinin tam can damarı ve merkezi. Burada son 20 yılda özellikle uluslararası tekellerin politikaları sonucunda tarım arazilerimiz zehirli gıdalarla zehirlenerek, tarım topraklarımız vasıflaştırılarak tarım alanları yok edilmek istenmiştir. Burada köyümüzün tarihinin, turizminin, tarımının her şeyinin üzerine çökerek, su doldurarak “Orayı sulayacağız, tarımsal üretim yapacağız” kandırmacasına inanmıyoruz. Bu hazırlanan ÇED raporu da bunun kılıfından öte değildir.”

Bölge halkının baraj projesine karşı tepkileri toplantı tutanağına kaydedildikten sonra proje için gelen heyet toplantıdan ayrıldı.

Projeye “razı olmadığını” belirten köylüler ise hukuki süreç başlatacaklarını ve mücadele edeceklerini kaydetti. (Haber Merkezi)