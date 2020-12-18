Alaca’nın atıl parkı Millet Bahçesi oluyor

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, son günlerde ilçelere yönelik sağladığı kazanımlara bir yenisini daha ekledi.

Milletvekili Ceylan’ın yaptığı girişimler neticesinde Alaca’da bulunan Battal Dede Parkı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülme için 500 bin lira ödenek sağlandı.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerine katılmanın yanında bakanlıklardan Çorum’a hizmet ve yatırım getirilmesi için de yoğun çaba sarf eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun Millet Bahçesi konusundaki talebini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a aktardı.

Milletvekili Ceylan’ın ilettiği proje Bakan Kurum tarafından da kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bakana Murat Kurum’un direktifleriyle kabul edilen proje ile Battal Dede Parkı’nın Millet Bahçesi olarak düzenleneceğini vurguladı.

Alaca Denizhan Mahallesi’nde bulunan parkta uygulanacak projenin 2 milyon 454 bin 112 TL tutarında olduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Alaca Belediyesi’ne Millet Bahçesi için 500 bin TL destek aktarıldığını bildirdi.

Alaca Belediyesi tarafından yapılan fizibilite, mimari ve peyzaj çalışmaları ile atıl durumda bulunan 21 bin 318 metrekare alana sahip Battal Dede Parkı’nın modern bir hale geleceğini söyleyen Ceylan, Alaca Belediyesi tarafından vatandaşların aileleri ile birlikte sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanının en kısa zamanda ilçeye kazandırılacağını kaydetti.

Ceylan, yapılacak olan yatırımın Alaca’ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, göreve geldiği günden beri başarılı çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun da her zaman destekçisi olduklarını ifade etti. (Haber Merkezi)