Alacalılara Meclis’i tanıttı

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İlçe Başkanı Ragup Ağaçdan öncülüğündeki bir heyet TBMM’ye gitti. Alaca heyeti, TBMM’de Çorum’un tecrübeli milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı makamında ziyaret etti. Milletvekili Ceylan, Alaca heyeti ile çeşitli konularda istişarede bulundu.

Milletvekili Ceylan, daha sonra da Alacalılara Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezdirdi. Başta meclis salonu olmak üzere grup salonu ve meclisin diğer bölümlerini de gezen Alacalılar, daha sonra diğer milletvekillerini de ziyaret ederek Ankara programlarını tamamladılar.

Alaca heyeti kendilerine misafirperverlik gösteren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ettiler.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alaca için gece-gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışan belediye başkanı ve ilçe başkanına çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)