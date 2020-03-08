Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105581
ALTIN
330.109
DOLAR
6.1183
STERLİN
8.0476
EURO
6.9899

Alacalılara Meclis’i tanıttı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Alaca’dan gelen partili heyete Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezdirdi.

Alacalılara Meclis’i tanıttı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Alaca’dan gelen partili heyete Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezdirdi.

08 Mart 2020 Pazar 23:25
Alacalılara Meclis’i tanıttı

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İlçe Başkanı Ragup Ağaçdan öncülüğündeki bir heyet TBMM’ye gitti. Alaca heyeti, TBMM’de Çorum’un tecrübeli milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı makamında ziyaret etti. Milletvekili Ceylan, Alaca heyeti ile çeşitli konularda istişarede bulundu.

Milletvekili Ceylan, daha sonra da Alacalılara Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezdirdi. Başta meclis salonu olmak üzere grup salonu ve meclisin diğer bölümlerini de gezen Alacalılar, daha sonra diğer milletvekillerini de ziyaret ederek Ankara programlarını tamamladılar.

Alaca heyeti kendilerine misafirperverlik gösteren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ettiler.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alaca için gece-gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışan belediye başkanı ve ilçe başkanına çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Alaca Kaymakamı minik öğrencilere masal okudu
Alaca Kaymakamı minik öğrencilere masal okudu
Alaca HEM’de ilkyardım kursu
Alaca HEM’de ilkyardım kursu
Mektup yazdılar, Vali ağırladı
Mektup yazdılar, Vali ağırladı
Alaca İYİ Parti’de Akça yeniden seçildi
Alaca İYİ Parti’de Akça yeniden seçildi
“Kadın Gözüyle Alaca” yarışması
“Kadın Gözüyle Alaca” yarışması
Akademik kurul toplantısı yapıldı
Akademik kurul toplantısı yapıldı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim