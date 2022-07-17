Alacalılar, demokrasi şehitlerine sahip çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, TOKİ evlerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ile başladı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması akabinde ise İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz Belgeseli-Video Gösterisi, 15 Temmuz “Türkiye Aşkına” kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi, Sala Oratoryosu, Kaymakam Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, Dursun Ali Erzincanlı (Otuz Kuş Şiiri), Kaside Grubu'nun dinletisi gerçekleştirildi. Yatsı namazı sırasında programa ara verildi. Aranın ardından ise programda yer alan vatandaşlara Alaca Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Daha sonra ise program ilahi ve ezgilerle devam etti. Son olarak ise Alaca merkez ve köylerindeki tüm camiilerde aynı anda sala okundu.

Programa; Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Cumhuriyet Savcısı Hanife Güldemir, 15 Temmuz Gazileri, çeşitli kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (Haber Merkezi)

