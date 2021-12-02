Alacalı öğrenciler Boğazkale’yi gezdi

Çorum’un Alaca Belediyesi ilçede faaliyet gösteren Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerine yönelik Boğazkale gezisi düzenledi.

Öğretmenler eşliğinde Hitit Uygarlığının başkenti Hattuşa'da müze ve ören yerlerini gezen Alacalı öğretmen ve öğrenciler, ilçenin tarihi hakkında bilgi edindiler.

(Aliye ÖNCEL)

