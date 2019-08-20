Alacalı çiftçilere ziyaretler sürüyor

Alaca Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Eda Çanak’ın çiftçilere ziyaretleri devam ediyor. Ziraat Mühendisi Eda Çanak tarafından gerçekleştirilen çiftçi ziyaretleri ve arazi kontrollerinin aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Eda Çanak, ekili arazilerdeki ürünlerin kalitesini de kontrol ederek çiftçilerle ürünler hakkında sohbet ediyor. Onların talep ve isteklerini de dinleyen Çanak bunları tek tek not alarak yapılabilecekleri anlatıyor.

(Bülent USLU)