Alacahöyük’ün sorunları görüşüldü

Ziyarette; daha önce belde olan, ancak alınan bir kararla köy statüsüne dönüştürülen Alacahöyük’te yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Ziyarete; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticilerinden Ali Bükücü ve önceki dönem Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç de katıldı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muhtar Devrim Denkli’ye teşekkür etti. (Haber Merkezi)