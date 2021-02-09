Alacahöyük’ün sorunları görüşüldü
Alacahöyük Köyü Muhtarı Devrim Denkli, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı makamında ziyaret ederek köyün sorun ve taleplerini iletti.
Alaca 09.02.2021, 23:54
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Ziyarette; daha önce belde olan, ancak alınan bir kararla köy statüsüne dönüştürülen Alacahöyük’te yapılması gereken çalışmalar ele alındı.
Ziyarete; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticilerinden Ali Bükücü ve önceki dönem Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç de katıldı.
CHP İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muhtar Devrim Denkli’ye teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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