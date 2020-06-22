“Alacahöyük’te iki büyük proje kaderine terk edilmiş”

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’ın da hazır bulunduğu toplantıda Tahtasız, Alacahöyük’te bulunan projelerin yapımının yeterli ödenek sağlanamadığı için tamamlanamadığını söyledi.

Tahtasız, yaptığı açıklamada 1 milyon 800 bin TL bütçeli Hitit Köyü Projesi alanlarının teşhir ve tanzimi için 350 bin TL’ye ihtiyaç duyulduğuna ve tamamlanmazsa projenin hayata geçirilen kısımlarının da zarara uğrayacağına dikkat çekti.

Mehmet Tahtasız, “Çorum için önem arz eden iki projemiz ödenek yetersizliğinden yarım kalmış. Boğazkale Kaymakamlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi Ortaklığı ile 1300 metrekarelik alanda yürütülen ve kültür ve sanat merkezi niteliğinde inşaa edilecek Hitit Köyü Projesi’nde demir, taş, çömlek atölyeleri, ekmek fırını, hapishane, kral odası ve tahtı, deneysel kazı alanı, sergi ve konferans salonu, yöresel el sanatları ürünleri satış üniteleri yer almaktadır. Buraların yapımı yarım kalmış harap ve bitap şekilde beklemektedir” dedi.

“BU PARTİ MESELESİ DEĞİL, MEMLEKET MESELESİDİR”

Öte yandan ikinci büyük proje olan Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon Projesi’ne ilişkin açıklama yapan Mehmet Tahtasız, “M.Ö. 1240 yılında Hitit Kralı Tutalya tarafından yaptırılmış ve kendi kaynağından beslenen dünyadaki en eski 3 barajdan biridir. Alacahöyük Kazıları kapsamında 2002-2005 yılları arasında yoğun çalışmalar yürütülen Hitit Barajı su dolum alanı temizlenmiş, taş dolgu seti açıldıktan sonra su tutulmasına başlanmıştı” şeklinde konuştu.

Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon Projesi’ndeki sorunları açıklayan Tahtasız, “Eski parayla 10 trilyon 750 bin TL olan projenin ihalesi yapılarak 2016 yılında inşaatına başlanmış ve geçici kabulü mayıs 2018’de yapılmıştır. DSİ tarafından bu özetle yapılan ilk ve tek proje olup mevzuatı tesisi işletmeye imkan vermemektedir. Bundan dolayı bu alanın Boğazkale Milli Parkı kapsamına alınarak DSİ’den devralınması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü, Alaca Belediyesi, Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi’nin bir alt yükleniciye ihale etmesi suretiyle işletme turizmine açılması gerekiyor. Çorum’a çağrımızdır. Bu projeler Çorum’un turizmine ve geleceğine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Çorum’daki tüm kurumlara STK’lara siyasi partilere bu konuya duyarlı tüm halkımızla birlikte yarım kalan projenin tamamlanması için el birliği ile çalışmanız gerekiyor. Bu siyasi rant değildir, bu Çorum turizmi için önemli bir konudur” ifadelerine yer verdi.

Projeler kapsamında yapılan alanları değerlendiren Tahtacı, “Alaca Kazıları Araştırma Merkezi, Hitit yemeklerinin yapılıp sunulacağı lokanta tesisi açılmış, satış büfeleri ve sergi salonu tamamlanmış, Hitit Ormanı yapılmış ama ilgisizlikten ağaçlar kurumuş, 15 arabalık kamping alanı yapılmış, 10 kız ve 10 erkek olmak üzere kamp alanı oluşturulmuş evleri yapılmış ama bakımsızlıktan dolayı çökme konumuna gelmiştir. Öğrenci kamp alanında laboratuvar ve lokanta projesi hazır halde ancak elektrikler borçtan dolayı kesilmiş. Proje alanına 56 adet Hitit eser kopyası yerleştirilmiş. Güvenlik, kafeterya Hitit usulü doğal tarım, Hitit evi, kale, ilköğretim öğrencileri için bina Alacahöyük kültürünü yaşatacak yapı ve açık hava tarım müzesi yer almaktadır.

300 dönüm civarında halk arazisi istimlak edilmiş. Alacahöyük halkı buranın bir an önce Çorum Turizmine kazandırılmasını istiyorlar. Bizde bunun takipçisi olacağımıza söz verdik. Bu parti meselesi değil, memleket meselesidir” açıklamalarında bulundu.

Mehmet Tahtasız açıklamanın sonunda Alaca’da bulunan Hüseyin Gazi Medresesi ve Gölünyazı’da bulunan bazı projelerinde araştırmalarına devam ettiklerini belirtti. (Haber Merkezi)