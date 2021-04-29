Alaca’dan ihtiyaç sahibi ailelere 8 TIR soğan

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 8 TIR soğanın Alaca'dan yola çıktığını ve ihtiyacı olan ailelere dağıtıldığı paylaşımında bulundu.

İlçede çiftçilerden alınan soğanlar çuvallara konulduktan sonra TIR'lara yüklenerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

(Haber Merkezi)

