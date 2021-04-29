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Alaca’dan ihtiyaç sahibi ailelere 8 TIR soğan

Çorum'un Alaca İlçesi'nde yetiştirilen soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı. 

Alaca 29.04.2021, 23:00
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Alaca’dan ihtiyaç sahibi ailelere 8 TIR soğan

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 8 TIR soğanın Alaca'dan yola çıktığını ve ihtiyacı olan ailelere dağıtıldığı paylaşımında bulundu. 
İlçede çiftçilerden alınan soğanlar çuvallara konulduktan sonra TIR'lara yüklenerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
(Haber Merkezi)
 

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