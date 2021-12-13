Alaca’daki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

İçişleri Bakanlığı’nın 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Alaca Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Eğitimde ayrıca emniyet kemeri takmanın ve trafikte kurallara uymanın önemi hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ve trafik polisi düdüğü hediye edildi.

(AA)

