Alaca’daki ihtiyaç sahibi kişiler yalnız bırakılmadı

Alaca Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ilçede yardıma muhtaç olan vatandaşlara aşevi kartı dağıtarak vatandaşların Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ve pidelerden faydalanmalarını sağladı.

Bu kapsamda Alaca Belediyesi aşevi aracılığıyla Ramazan ayı boyunca günlük 1500 kişilik sıcak yemek, 4500 kişilik ise pide dağıtımı gerçekleştirildiği, ekiplerin Ramazan ayı boyunca evinden dışarı çıkamayan vatandaşlara yemek ve pide ikramını evlerine yaptığı dile getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, “Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Ayrıca yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız sıkıntılı günlerde ekiplerimiz, günlük sıcak yemekleri vatandaşlarımızın evlerine götürüyor. 1500 kişilik sıcak yemeğin yanında 4500 kişilik te günlük pide dağıtımımızı gerçekleştirdik” dedi.

(Haber Merkezi)

