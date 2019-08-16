Alaca’da yeni hafızlardan protokol üyelerine ziyaret

Hafızların ilk durağı Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya oldu. Son yapılan hafızlık sınavında başarılı olan Hanife Hanım Hafızlık Kursu hafızları kurs yöneticisi Musa Kılıç ile Müftü Fatih Kaya ile bir süre görüştü.

İlçe Müftüsü Fatih Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hafızları ve hafızlar üzerinde emeği olan hocalarını tebrik etti.

Yeni hafızlar daha sonra İlçe Müftüsü Kaya ile birlikte Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez’i makamında ziyaret etti. Hafızlık tespit sınavında başarılı olan 10 hafızı ağırlayan Kaymakam Kurtyemez onları tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Heyet daha sonra ise Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu ziyaret etti. Başkan Şaltu, misafirleri kapıda karşıladı. Hafızlarla ilgili Kurs Yöneticisi Musa Kılıç; Başkan Şaltu’ya bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Şaltu ise; “Hafızlık müessesesi ilçemizde çok eskilere dayanır. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere emek veren gönül veren insanlardan razı olsun. Başkan olarak sizlere her daim kapım açık ve yanınızda ve destekçinizim. Bu anlamda çok büyük yol kat ettiniz lakin diliyorum ki üniversite hayatına da atılacak ve çeşitli dallarda başarı yakalayacaksınız. Allah’ın ilk emri okudur. Bu anlamda eğitim hayatınızı mutlaka devam ettirmenizi diliyorum” dedi.

Ziyaret çeşitli ikram ve sohbetlerin ardından Şaltu’nun hafızlara hediyeleriyle sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)