Alaca’da yeni bebeği olan üyelere hediye

Alaca Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği hizmet standartlarından olan, yeni bebekleri olan üyelere, bebe seti hediyeleri vermeye ve üyelerin mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

Alaca Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Kadir Şimşek, “Alaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Arif Keleş ve Ramazan Dogrubudak'ın geçtiğimiz aylarda Ali ve Taha isimlerinde erkek çocukları olmuştu. Kendilerini sendikamız adına tebrik ediyoruz. Sendikamızın sembolik hediyelerini takdim ediyor, çocuklarının mürüvvetlerini de görmelerini niyaz ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

