Alaca’da “Uçur Hayallerini” projesi onaylandı

Yapılan açıklamada, “Türkiye ve Azerbaycan’dan 9 ortak yer aldığı projede öğrencilerin hayalleri ile kağıttan uçakların yeniden hayat bulması, teknolojiye olan bağımlılıklarını en aza indirerek kağıttan rengarenk uçaklar yapmak ve atık kağıtlar kullanılarak geri dönüşüm bilinci kazandırma; uzamsal ve matematiksel düşünebilme, problem çözebilme becerileri ile bu becerileri sanat ve spora yansıtma, bu şekilde de 21. yüzyıl beceri ve yetkinlikleri kazandırma hedeflenmektedir. Ayrıca; geçmişte büyük küçük herkes için bir hobi ve oyun aracı olan kağıttan uçaklar günümüzde birçok oyuncağın arasında kaybolmak üzeredir. Bu aktivite her ne kadar eğlence gibi görünse de kol, omuz ve karın kaslarını hareket ettirdiğinden bir spor olduğu da unutmamalıdır. Bu proje ile de öğrencilerin geleneksel oyunları da öğrenmeleri beklenmektedir” denildi.

Ayrıca proje sonunda; çevresine duyarlı ve üretebilen bireyler yetiştirmek, spor ve sanat alanlarında bireylerin ufkunu genişletmek, elindeki imkanları en iyi şekilde kullanarak geri dönüşüm bilincine sahip bireyler yetiştirmek, geleneksel oyunları ve geleneksel sanatları öğrenmek, uçak yapımının öğrenilerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hedeflerinin olduğu belirtildi.

Geçen yıl hem Ulusal Kalite Etiketi hem de Avrupa Kalite Etiketi ödüllerini farklı bir projede aldıklarını belirten proje il koordinatörü Çağlar Aktürk bu sene de aynı şekilde ödüllü proje ortaklarıyla başarılı çalışmalar ve il düzeyinde birçok etkinlik gerçekleştireceklerini belirtti.

(Haber Merkezi)