Alaca’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri Şube Müdürü Murat Şerbetçi geçtiğimiz günlerde Alaca Belediyesi’nde düzenlenen toplulaştırma tapu törenine katıldı.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile birlikte Murat Şerbetçi ve diğer yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende mahalle muhtarlarına toplulaştırma tapuları dağıtıldı.

Konu ile ilgili Murat Şerbetçi tarafından yapılan açıklamada “7139 sayılı Kanun ile DSİ'nin görev alanına dahil edilen Alaca Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde Alaca İlçesi Günhan Mahallesi’nin yeni tapularını Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile birlikte mahalle muhtarlarımıza teslim ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” görüşüne yer verildi.