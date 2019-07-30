Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103373
ALTIN
257.513
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8670
EURO
6.2353

Alaca’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Çorum’un Alaca İlçesi’nde toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Alaca’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Çorum’un Alaca İlçesi’nde toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

30 Temmuz 2019 Salı 00:28
Alaca’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri Şube Müdürü Murat Şerbetçi geçtiğimiz günlerde Alaca Belediyesi’nde düzenlenen toplulaştırma tapu törenine katıldı.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile birlikte Murat Şerbetçi ve diğer yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende mahalle muhtarlarına toplulaştırma tapuları dağıtıldı.

Konu ile ilgili Murat Şerbetçi tarafından yapılan açıklamada “7139 sayılı Kanun ile DSİ'nin görev alanına dahil edilen Alaca Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde Alaca İlçesi Günhan Mahallesi’nin yeni tapularını Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile birlikte mahalle muhtarlarımıza teslim ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” görüşüne yer verildi.

İlgili Haberler
Sezon açıldı, çiftçi memnun
Sezon açıldı, çiftçi memnun
Alaca’da hacılar dualarla uğurlandı
Alaca’da hacılar dualarla uğurlandı
Alaca Belediyesi ile Hizmet-İş “TOPLU SÖZLEŞME” imzaladı
Alaca Belediyesi ile Hizmet-İş “TOPLU SÖZLEŞME” imzaladı
Diyanet ve TDV’den kurban bağış standı
Diyanet ve TDV’den kurban bağış standı
AK Parti’de Alaca İlçe Kadın Kolları’na atama
AK Parti’de Alaca İlçe Kadın Kolları’na atama
AK Parti Alaca Gençlik Kolları Başkanının nikahını Başkan Şaltu kıydı
AK Parti Alaca Gençlik Kolları Başkanının nikahını Başkan Şaltu kıydı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim