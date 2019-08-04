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Alaca’da su abone çalışması % 83 oldu

Çorum’un Alaca İlçesi’nde arıtma suyu tesisinin faaliyete geçmesi ve bununla beraber şebeke hatlarının değişimi sonrasında, ilçede bulunan 10 bin 150 abonenin 8 bin 450’si yeni şebeke hattına kavuşturuldu.

Alaca’da su abone çalışması % 83 oldu

Çorum’un Alaca İlçesi’nde arıtma suyu tesisinin faaliyete geçmesi ve bununla beraber şebeke hatlarının değişimi sonrasında, ilçede bulunan 10 bin 150 abonenin 8 bin 450’si yeni şebeke hattına kavuşturuldu.

04 Ağustos 2019 Pazar 19:52
Alaca’da su abone çalışması % 83 oldu

Alaca’da su şebeke hatlarının asbest borulardan oluşması ve eski olması sebebiyle Alaca Belediyesi kökten bir değişime giderek, ilçedeki tüm şebeke hattının yenilenmesi plan ve projesi yapılmış ve bunu da icraata dökmüştü. Şimdi ise yapılan çalışmalar neticesinde ilçedeki 10 bin 150 abonenin 8 bin 450’si yeni şebeke hattına kavuşturulmuş oldu. Böylece, yeni su şebekesi hattı ile birlikte ilçe ülke standartlarında sayısı az bulunan arıtılmış su içme imkanına kavuşmuş oldu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ilçelerinin en güzeline layık olduğunu belirterek “Bu anlamda ilçemizde şebeke suyu değişimi iki mahallemizde kalmış, en yakın zamanda da bu mahallelerimizde de çalışmalarımızı bitirerek buraları da yeni sistem üzerinden halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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