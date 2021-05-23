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Alaca’da sivrisinek ile mücadele sürüyor

Alaca 23.05.2021, 17:46
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Alaca’da sivrisinek ile mücadele sürüyor

Çorum'un Alaca İlçesi'nde sivrisinek ile mücadele çalışmalarına ağırlık verildi.
Alaca Belediyesi ekipleri ilçenin bazı bölgelerinde bulunan dereleri ve sulak alanları ilaçlamayı sürdürüyor.
İlkbahar aylarında olunan şu günlerde yazın gelmesi ile birlikte kendisini gösterecek olan sivrisineklere karşı Alaca Belediyesi ekipleri ilaçlama yaparak önlem almaya çalışıyor. (Haber Merkezi)
 

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