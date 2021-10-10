Alaca’da silahlı kavgada anne ve oğlu yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde inşaat ustaları ile ev sahibi arasında çıkan tartışma sonucu anne ile oğlu silahla vurularak yaralandı.
Alaca 10.10.2021, 19:01
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Alınan bilgiye göre, Kızıllı köyünde F.A'ya (35) ait evdeki ahır inşaatında çalışan 4 inşaat ustası ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ateşlenen tabancadan çıkan mermiler, ev sahibi ile annesi A.A'ya isabet etti.
Karnından yaralanan F.A. ile elinden yaralanan annesi, ambulansla kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 4 inşaat ustasını gözaltına aldı.
Kavgada kullanılan silahın kime ait olduğu ve kim tarafından ateşlendiğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)
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