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Alaca’da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kavgada 1 kişi bacağından vuruldu.

Alaca’da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kavgada 1 kişi bacağından vuruldu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:23
Alaca’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay ilimiz Alaca İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.T.(30) daha inceden aralarında alacak verecek meselesi olduğu bir şahısla tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile ismi öğrenilemeyen şahıs İ.T.’yi yanında bulunan silahla bacağından vurdu.

Kavganın ihbar edilmesi ile olay yerine ambulans ve Jandarma sevk edildi. 112 Ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İ.T., Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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