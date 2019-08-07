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Alaca’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Alaca'da bir aracın tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alaca’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Alaca'da bir aracın tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:56
Alaca’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre; Çorum-Alaca Karayolu’nda S.G. yönetimindeki araç Alaca’dan Çorum istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya devrildi.

Kazada araç sürüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.G. hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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