Alaca’da öğrenciler karne sevinci yaşadı
Alaca 21.01.2022, 21:38
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Çorum’un Alaca İlçesi’nde birlerce öğrenci ve eğitimci yarıyıla girmenin ve karne almanın sevincini yaşadı.
Alaca Ceritler İlköğretim Okulu'nda öğrenciler için karne töreni düzenlendi.
Törene Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Emniyet Müdür Vekili Anıl Kırıkçı ve Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç katıldı.
Ala ca Ceritler İlköğretim Okulu'nda yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle düzenlenen karne töreninde öğrencilere karneleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verdi.
(Haber Merkezi)
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