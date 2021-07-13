Alaca’da öğrenciler ile Başkan Şaltu, Veli Çayırı pikniğinde biraraya geldi
Çorum’un Alaca İlçesi’ndeki Alaca İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf ve Alaca Dumlupınar İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ilçenin mesirelerinden Veli Çayırı’nda piknikte bir araya geldi.
Alaca 13.07.2021, 00:05
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Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve beraberindeki protokol üyeleri de öğrencileri düzenlenen etkinlikte yalnız bırakmadı.
Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf ve Dumlupınar İlkokulu 4. Sınıf öğrencileriyle Veli Çayırı’nda bir araya gelerek, sohbet etti.
(Haber Merkezi)
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