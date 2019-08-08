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Alaca’da metruk ve atıl binalar yıkılıyor

Alaca belediyesi tarafından ilçe genelinde metruk ve atıl binaların tespitleri yapılarak yıkılmaya başlandı.

Alaca’da metruk ve atıl binalar yıkılıyor

Alaca belediyesi tarafından ilçe genelinde metruk ve atıl binaların tespitleri yapılarak yıkılmaya başlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:50
Alaca’da metruk ve atıl binalar yıkılıyor

Belediye yetkilileri tarafından yapılan çalışmalarda ilçede bulunan atıl vaziyette binalar ve metruk yerler bir bir tespit edilerek sahiplerine tebligatlarla, uyarılarla yıkımları yapılıyor.

Alaca’da şu ana kadar 7 adet binanın yıkımı yapılırken, 15 adet bina ve metruk yerlere de tebligatları gönderildi ve yıkım hazırlıkları yapılmaya başlandı.

Metruk ve atıl binalarda uygunsuz işler olduğu ve baş edemedikleri için belediyeye müracaat eden vatandaşlar da görevlilere teşekkür ettiler.

(Bülent USLU)

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