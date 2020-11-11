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Alaca’da metruk binalar yıkılıyor

Alaca Belediyesi, ilçe genelinde bulunan metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Alaca 11.11.2020, 19:56
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Alaca’da metruk binalar yıkılıyor

Bilindiği üzere ilçe genelinde vatandaşları ve mahalle sakinlerini oldukça rahatsız eden metruk binalar belirlenerek Çorum Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda yıkım çalışmaları yapılıyordu.

Bu kapsamda Alaca Belediyesi ekipleri de ilçede belirlenen adresleri yıkıyor. Kullanılmayan ve uygunsuz amaçlar için kullanılan metruk binalar belirlenerek yıkım çalışmaları yapılıyor.

(Haber Merkezi)

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