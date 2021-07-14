Alaca’da LGS birincilerine ödül

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç, öğretmenler ve veliler Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu makamında ziyaret etti. Öğrencileri kapıda karşılayarak makamında ağırlayan Şaltu, onlarla tek, tek ilgilenip başarılarının devamını diledi.

LGS’de dereceye giren öğrencilerin ilçeyi gururlandırdığını belirterek başarının devamı için çalışmanın ve gayret göstermenin önemine değinen Şaltu; “Sizin üzerinizde emeği olan öğretmen ve ailelerinizi de tebrik ediyorum. Amacımız sizlere en güzel hizmeti sunmak, sizleri desteklemek ve inşallah üniversite kazandığınızda da sevincimizi arttırarak devem ettireceğiz” diye konuştu.

Halil İbrahim Şaltu, daha sonra hazırlatmış olduğu saat ve başarı belgeli olan hediyeleri öğrencilere tek, tek vererek başarılarının devamını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç da Başkan Şaltu’ya gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

