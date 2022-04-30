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Alaca’da Kur’an kursu temeli atıldı
Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Alaca’da temel atma törenine katıldı.
Alaca 30.04.2022, 21:47
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Çorum’un Alaca ilçesinde müftülük tarafından Yıldızhan Mahallesi’ne yaptırılacak olan Kur’an Kursu için temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törene Alaca İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Müftüsü Necdet Kahveci, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Kahveci, inşa edilecek Kur’an kursu hakkında bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Biçer tarafından yapılan dua sonrası Kur’an Kursu’nun temeline ilk harç döküldü.
(Bülent USLU)
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